Минстрой разработал новые правила определения энергоэффективности домов

Определять энергоэффективность домов будут по новым правилам, которые разработал Минстрой. Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что сейчас для достоверной фактической оценки этого показателя необходимо собрать статистические данные приборов учёта тепловой и электрической энергии за три-четыре отопительных сезона. В таком случае, отмечают разработчики правил, каждый объект становится площадкой для многомиллионных исследований. К тому же невозможно достоверно предсказать модель энергопотребления здания при его вводе в эксплуатацию, а погрешности условных моделей часто больше, чем погрешности проектных расчётов.

В ведомстве считают, что намного оптимальнее определять класс энергоэффективности по проектным параметрам зданий. Такой порядок поможет сократить стоимость строительства и на 20–30% снизить эксплуатационные расходы. Отмечается, что это будет входить в ответственность органов госстройнадзора или госжилнадзора.

Две трети новостроек на сегодняшний день имеют низкие классы энергоэффективности, отметил эксперт тематической площадки ОНФ "Жильё и городская среда" Павел Склянчук. По его словам, при экономии на этапе строительства повышается стоимость эксплуатации. В качестве примера он привёл наличие индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием только в 5% домов, а при их отсутствии жильцы при тёплой погоде зимой переплачивают за отопление.