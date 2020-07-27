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"Был в состоянии аффекта". Зарезавший школьницу студент из Екатеринбурга получил 1,5 года ограничения свободы

Девушка после потасовки пришла домой и легла спать, не сказав родным о ранении.

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Фото © Pixabay

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга приговорил к полутора годам ограничения свободы студента колледжа, смертельно ранившего 15-летнюю школьницу в ноябре 2019 года. В перепалке несовершеннолетняя обматерила парня и ударила рукой по голове. Следствие пришло к выводу, что от этого подсудимый впал в состояние аффекта, передаёт Ura.ru.

Находясь в состоянии аффекта, вызванном насилием и оскорблениями, он достал из кармана куртки нож и нанёс несовершеннолетней потерпевшей не менее одного удара ножом в область жизненно важных органов туловища, — заявили агентству в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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15-летняя девушка оказалась втянута в массовую драку подростков, её ранили в грудь, но она сумела самостоятельно добраться до дома.

После смерти девушки было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако спустя время его переквалифицировали на статью "Убийство в состоянии аффекта". При этом адвокат потерпевшей стороны Павел Погорелкин рассказал, что родственники погибшей не согласны с таким решением.

Вывод о том, что он был в состоянии отчаяния и страха, ничем не подтверждён, — отметил юрист.

Ранее Лайф писал, что на вечеринке в Екатеринбурге убили студента.

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