Были проблемы с головой. Соседи рассказали Лайфу о петербуржце, расчленившем жену — видео

Причиной того, что 28-летний житель Петербурга убил и расчленил свою 23-летнюю супругу, могли стать проблемы с головой, предполагают их соседи. Кроме того, накануне случившегося семейная пара была в ссоре.

— Товарищ рассказал, что ребята конфликтовали. Вроде бы всё было хорошо. Но в последнее время у них сложности в отношениях произошли. Человек был активный. У него была активная позиция, то есть не тот, кто приходит домой с пивом валяться. Спортом занимался, — рассказал сосед Вадим.

Другой житель дома, представившийся Андреем, отметил, что у 28-летнего парня были проблемы со здоровьем.

— Говорят, что у него была травма головы. Он бывший спортсмен. Была патология головного мозга, и была операция. Может быть, из-за этого, — сказал он.