Угрожал убить, если не помирятся. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой

28-летний житель Петербурга, задержанный по подозрению в убийстве своей 23-летней супруги, угрожал ей расправой. Как стало известно Лайфу, молодой человек пытался помириться с женой в одном из ресторанов города.

Свои угрозы подозреваемый отправил жене через соцсеть. Он пригрозил ей убийством, если конфликт не будет исчерпан. Что стало причиной неприязненных отношений, выясняют следователи. Правоохранители предполагают, что молодой человек готовился к расправе.