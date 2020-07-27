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Угрожал убить, если не помирятся. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой

Следователи полагают, что к совершению преступления подозреваемый готовился заранее.

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Фото © Соцсети

28-летний житель Петербурга, задержанный по подозрению в убийстве своей 23-летней супруги, угрожал ей расправой. Как стало известно Лайфу, молодой человек пытался помириться с женой в одном из ресторанов города.

Свои угрозы подозреваемый отправил жене через соцсеть. Он пригрозил ей убийством, если конфликт не будет исчерпан. Что стало причиной неприязненных отношений, выясняют следователи. Правоохранители предполагают, что молодой человек готовился к расправе.

Житель Петербурга топором расчленил жену и выбросил туловище из окна квартиры

Конфликт произошёл на почве личных неприязненных отношений.

Ранее Лайф сообщал о страшном убийстве, которое произошло в московской квартире. Там мужчина расправился с супругой и её родителями, после чего сам вызвал полицию, он был задержан.

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