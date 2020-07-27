Кабмин облегчил трудоустройство пожилых людей и женщин с детьми до трёх лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об облегчении трудоустройства женщин с детьми до трёх лет и пожилых людей. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Речь идёт о женщинах с детьми до трёх лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребёнком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию, — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Мишустин заявил о росте количества безработных с 1 апреляПравительство продлило выплату соответствующих пособий.
По его словам, теперь региональные службы занятости смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, ведущим соответствующие обучающие программы в рамках нацпроекта "Демография".
Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства. Он подчеркнул, что эта тема находится на особом внимании у кабмина и президента РФ. Также Мишустин отметил, что главная цель работы кабмина — повышение качества жизни каждого жителя страны за счёт роста экономики и развития социальной сферы.