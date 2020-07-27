Кабмин облегчил трудоустройство пожилых людей и женщин с детьми до трёх лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об облегчении трудоустройства женщин с детьми до трёх лет и пожилых людей. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Речь идёт о женщинах с детьми до трёх лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребёнком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию, — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, теперь региональные службы занятости смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, ведущим соответствующие обучающие программы в рамках нацпроекта "Демография".