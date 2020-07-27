"Я всё делала не так". Экс-солистка "Непары" рассказала об унижениях со стороны партнёра

Бывшая солистка известного дуэта "Непара", который не так давно распался, Виктория Талышинская рассказала, что в предыдущем коллективе подвергалась оскорблениям и унижениям со стороны своего партнёра Александра Шоуа.

— В "Непаре" я постоянно подвергалась оскорблениям и унижениям. Практически во всех интервью мой так называемый партнёр пытался задеть меня, постоянно перебивал. Я всё делала не так: плохо пела, плохо выглядела, не так говорила, — рассказала певица в интервью изданию "Собеседник".

По словам Талышинской, последней её "виной" было то, что она не смогла быстро привести себя в форму после родов. Артистка отмечает, что, уйдя из дуэта, "вздохнула с облегчением". Однако, несмотря на напряжённые отношения между членами коллектива, певица отметила, что с благодарностью вспоминает этот период своей жизни, так как он подарил ей много людей и впечатлений.