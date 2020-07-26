СМИ сообщили, что Гузеева станет ведущей "Дома-2". Правда, сама она не в курсе

Сегодня ряд изданий сообщили, что актриса Лариса Гузеева, известная не только ролями в кино, но и как ведущая программы "Давай поженимся", якобы будет вести телепроект "Дом-2".

— Звезда составит компанию Владу Кадони, Ксении Бородиной, Ольге Бузовой и Андрею Черкасову, — пишет "Комсомольская правда", отмечая, что она появится на скандальной стройке 1 сентября.

Однако актриса вскоре опровергла эту информацию, заявив газете "Метро", что не знает о приглашении в этот телепроект.

— Я могу вести проект только "Сумасшедший дурдом — 2". Ну, понимаете, это фейковая новость, мне звонят уже с самого утра! Ну, нет, конечно, — сказала она изданию.

Новость также прокомментировала Ксения Бородина в сториз в своём "Инстаграме".

— Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придёт Ротару, а вместо Кадони — Кашпировский. Вместо Черкасова будет Костя Цзю. Состав утвердили, все расходимся, — с иронией отметила она.