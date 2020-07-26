Затопило поля и занесло автомобили. Недалеко от села в Новосибирской области сошёл огромный сель

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В Новосибирской области недалеко от села Елбаши сошёл огромный грязевой сель, который затопил поля с посевами и автомобили местных рыбаков. Жители теперь опасаются за свои жизни.

По словам местных, это не первый сход, но предыдущие были не такими масштабными. В произошедшем люди винят угледобывающее предприятие "Сибантрацит" — именно ему принадлежит обвал, с которого сошёл сель.