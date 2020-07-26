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Затопило поля и занесло автомобили. Недалеко от села в Новосибирской области сошёл огромный сель

Жители полагают, что виновно в случившемся предприятие "Сибантрацит".

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Видео © LIFE

В Новосибирской области недалеко от села Елбаши сошёл огромный грязевой сель, который затопил поля с посевами и автомобили местных рыбаков. Жители теперь опасаются за свои жизни.

По словам местных, это не первый сход, но предыдущие были не такими масштабными. В произошедшем люди винят угледобывающее предприятие "Сибантрацит" — именно ему принадлежит обвал, с которого сошёл сель.

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В результате удара стихии подтоплено около 200 домов.

При этом руководство компании подтверждает факт случившегося, однако считает, что последствия ЧП не настолько страшны для окружающей среды, как может показаться из рассказов жителей села. В деле сейчас разбираются правоохранители.

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