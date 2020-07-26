Аллею с декором в виде морских мин открыли в Кронштадте

Посвящённую героям российского флота аллею открыли в Кронштадте в День Военно-морского флота Росиии, сообщает газета "Петербургский дневник".

— Всего за три месяца выполнены работы по благоустройству парка площадью в девять гектаров. Парк примет первых посетителей уже 8 августа. А сегодня торжественно открыли первый объект парка — Аллею героев российского флота, — информирует издание.

Аллея растянулась на 150 метров. На её протяжении через персоналии выдающихся военно-морских деятелей России раскрыты основные этапы 300-летней истории становления российского флота. Кроме персоналий в декоре аллеи использованы элементы в виде морских мин. Есть также схемы морских сражений и чертежи кораблей.

В церемонии открытия аллеи участвовал актёр, режиссёр, общественный деятель Константин Хабенский.

— У меня очень хорошие впечатления от увиденного. Но особенно важно, что рядом создан детский лагерь. Это будет придавать непосредственную жизнь всему тому, что мы видим на Аллее героев, — сказал он на церемонии.