Петербуржцы выстроились в огромную очередь перед магазином, где выставлен чемпионский кубок "Зенита" — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Санкт-Петербурге выстроилась гигантская очередь перед фирменным магазином "Зенита" на Невском проспекте. Именно там находятся завоёванные питерской командой золото чемпионата России и Кубок страны.

На кадрах видно, что посмотреть на трофеи команды пришли люди разных возрастов и полов, даже совсем маленькие фанаты. Примечательно, что Кубок России выставляется без крышки, так как футболисты разбили её сразу после вручения, бурно празднуя победу.