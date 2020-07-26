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Петербуржцы выстроились в огромную очередь перед магазином, где выставлен чемпионский кубок "Зенита" — видео

Посмотреть на трофей команды пришли люди разных возрастов и полов.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Санкт-Петербурге выстроилась гигантская очередь перед фирменным магазином "Зенита" на Невском проспекте. Именно там находятся завоёванные питерской командой золото чемпионата России и Кубок страны.

На кадрах видно, что посмотреть на трофеи команды пришли люди разных возрастов и полов, даже совсем маленькие фанаты. Примечательно, что Кубок России выставляется без крышки, так как футболисты разбили её сразу после вручения, бурно празднуя победу.

"Уровень игры — топчик". Фанаты "Зенита" встретили команду в Петербурге после победы в Кубке России — видео

Сине-бело-голубые во второй раз в истории оформили золотой дубль.

Напомним, "Зениту" удалось обыграть в финале "Химки", исполнив второй раз в истории золотой дубль.

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