Петербуржцы выстроились в огромную очередь перед магазином, где выставлен чемпионский кубок "Зенита" — видео

В Санкт-Петербурге выстроилась гигантская очередь перед фирменным магазином "Зенита" на Невском проспекте. Именно там находятся завоёванные питерской командой золото чемпионата России и Кубок страны.
На кадрах видно, что посмотреть на трофеи команды пришли люди разных возрастов и полов, даже совсем маленькие фанаты. Примечательно, что Кубок России выставляется без крышки, так как футболисты разбили её сразу после вручения, бурно празднуя победу.
"Уровень игры — топчик". Фанаты "Зенита" встретили команду в Петербурге после победы в Кубке России — видеоСине-бело-голубые во второй раз в истории оформили золотой дубль.
Напомним, "Зениту" удалось обыграть в финале "Химки", исполнив второй раз в истории золотой дубль.