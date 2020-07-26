"Выпускайте Кракена!" Продюсер "Пиратов Карибского моря" создал клуб НХЛ

В декабре 2018 года комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что после очередного расширения лиги 32-м клубом будет команда из Сиэтла. Презентацию, на которой должны были раскрыть миру название клуба, его цвета и дизайн формы, планировали провести ещё в феврале, однако из-за всемирной изоляции сделали это только сейчас. "Сиэтл Кракен" — именно так будет именоваться хоккейный коллектив, который с сезона-2021/22 пополнит Западную конференцию НХЛ.

Сиэтлу хоккей не в новинку. Сто лет назад местный хоккейный клуб "Сиэтл Метрополитэнс" достаточно удачно выступал в лиге Тихоокеанского побережья и даже становился обладателем Кубка Стэнли. Правда, главный хоккейный клубный трофей тогда ещё не принадлежал НХЛ и разыгрывался между победителями различных лиг.

В 1924 году клуб "Сиэтл Метрополитэнс" прекратил своё существование, однако спустя двадцать лет команда возродилась, поменяв своё название на "Сиэтл Тотемз". Клуб заявился в низшую лигу WHL и выступал там до 1974 года, после чего вновь был распущен. И вот спустя 46 лет большой хоккей возвращается в Сиэтл.

То, что "Кракен" нужен Сиэтлу, стало понятно, когда клуб объявил о возможности подписаться на сезонные абонементы. В первый же день было принято 25 тысяч заявок! Судя по такой активности, в Сиэтле очень соскучились по большому хоккею. К тому же домашние матчи "Кракен" будет проводить на новенькой 17-тысячной арене, которая появится на месте старого дворца. Так что сумасшедшая поддержка хоккеистам обеспечена.

Фото © Twitter / Seattle Kraken

Невероятный дебют "Вегас Голден Найтс" в НХЛ наглядно демонстрирует, что собрать боевитую и классную команду в этой лиге, которая с первого сезона способна решать большие задачи, можно за одно межсезонье. Тогда, несколько лет назад, когда "рыцари" вступали в свой первый регулярный чемпионат, мало кто мог подумать, что игроки, которыми другие команды скинулись "Вегасу" на состав, способны дойти до финала Кубка Стэнли, едва не сотворив суперсенсацию. Тогда только неудержимый Овечкин со своим "Вашингтоном" сумел остановить дерзких "парней в доспехах".

Фото © Twitter / y-Vegas Golden Knights

"Вегас" в первом же сезоне переквалифицировался из дебютанта в матёрого бойца, к которому со всей серьёзностью относились все клубы лиги. Конечно, сейчас никто не возьмётся утверждать, что "Кракен" в первый же свой сезон повторит путь "рыцарей", но то, что он станет крепким коллективом, с которым будут считаться соперники, несомненно. Всё дело в том, что в НХЛ собраны лучшие хоккеисты планеты. Многие из них обладают огромным талантом, однако по каким-то причинам не могут реализовать его в своих клубах. После драфта расширения, на котором и определится состав "Кракена", у новобранцев команды появится отличная возможность продемонстрировать своё мастерство, а также на деле доказать своим бывшим работодателям, что с ними зря расстались. Для этого у них будут все условия: приличное игровое время, доверие тренера, возможность прогрессировать.

Сиэтл — город с богатой морской историей. Название команды олицетворяет связь с морем, а также любопытство, что скрывается за его поверхностью. Это естественная связь с Сиэтлом и северо-западным тихоокеанским побережьем. В теории это также отражает мощь и агрессию хоккея. Будем надеяться, что эти качества будут показывать наши игроки всякий раз, когда выходят на лёд. Мне всё очень нравится Рон Френсис Генеральный менеджер "Сиэтл Кракен"

Имя команде давали всем миром. Клуб запустил акцию, в которой болельщики могли присылать свои варианты названия команды, логотипа, дизайна и цветовой гаммы формы. Было предложено и рассмотрено более тысячи предложений. В итоге решили остановиться на "Кракене". Интересен и тот факт, что итоговую версию с морским чудовищем поддержал не кто иной, как знаменитый кинопродюсер Джерри Брукхаймер. Он, как и миллиардер Дэвид Бондерман, имеет прямое отношение к созданию клуба. В его фильме "Пираты Карибского моря" Кракен представлен в виде морского монстра, которое бесшумно подбирается к своим жертвам и молниеносно атакует их, не оставляя несчастным ни малейшего шанса на спасение.

У нас было около 1200 названий. Честно говорю, мы изучали каждое, прислушивались к мнению болельщиков. Так стали определяться фавориты. Название по-настоящему смелое и броское. Мы хотели, чтобы в нём были благородные нотки, чтобы оно зазвучало, стало хоккейным, чтобы хоккеисты с гордостью носили на груди эту эмблему. Поэтому мы решили придать ей классический вид. Всё это мы учитывали в процессе работы Хайди Деттмер Вице-президент "Кракена" по маркетингу

Морская тематика города и название команды отразились на дизайне формы и эмблеме "Кракена". Домашнее джерси выполнено в тёмно-синих цветах, олицетворяющих глубины Тихого океана. На плечах разместились два классических якоря, а на груди красуется клубная эмблема, напоминающая морского конька с красным глазом.