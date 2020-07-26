Возвращение в привычный ритм. Министр спорта РФ рассказал о ситуации с соревнованиями

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что эта сфера жизни в стране возвращается в привычный ритм, сообщает ТАСС. По его словам, "это всех радует".

— Мы преодолели непростой этап, когда были перенесены или отменены многие соревнования, — сказал глава ведомства во время фестиваля "Сильные фигуры" в Завидове.

Однако министр отметил, что сложности сохраняются. Весной из-за распространения коронавируса были отменены международные соревнования и приостановлено проведение всероссийских и межрегиональных состязаний.