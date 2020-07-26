Возвращение в привычный ритм. Министр спорта РФ рассказал о ситуации с соревнованиями

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что эта сфера жизни в стране возвращается в привычный ритм, сообщает ТАСС. По его словам, "это всех радует".
— Мы преодолели непростой этап, когда были перенесены или отменены многие соревнования, — сказал глава ведомства во время фестиваля "Сильные фигуры" в Завидове.
Фитнес-инструктор дал советы по возвращению к привычным тренировкамНужно соблюдать интервал и длительность упражнений, отметил специалист.
Однако министр отметил, что сложности сохраняются. Весной из-за распространения коронавируса были отменены международные соревнования и приостановлено проведение всероссийских и межрегиональных состязаний.
Напомним, Олег Матыцин возглавляет Министерство спорта РФ с января 2020 года. Ранее он был главой Международной федерации студенческого спорта.