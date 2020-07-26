Гастроэнтеролог назвал условие, при котором необходимо провериться на рак толстой кишки

Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин рассказал, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. По словам врача, особенно риску подвержены те, у чьих близких было выявлено онкологическое заболевание.

— Если у родственников кровных был рак толстой кишки, то человек находится в зоне риска. Это исследование нужно делать обязательно, причём ориентироваться, когда у родственника выявили рак, и сделать это за 5–10 лет до того, — отметил Бордин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, чаще всего с раком толстой кишки сталкиваются люди старше 45–50 лет. Поэтому всем, кто достигает данной возрастной категории, рекомендуется сделать первую колоноскопию.