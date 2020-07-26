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Гастроэнтеролог назвал условие, при котором необходимо провериться на рак толстой кишки

Специалист уточнил возраст, в котором люди чаще всего сталкиваются с заболеванием.

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Фото © Shutterstock

Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин рассказал, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. По словам врача, особенно риску подвержены те, у чьих близких было выявлено онкологическое заболевание.

Если у родственников кровных был рак толстой кишки, то человек находится в зоне риска. Это исследование нужно делать обязательно, причём ориентироваться, когда у родственника выявили рак, и сделать это за 5–10 лет до того, — отметил Бордин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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Трагедия случилась потому, что из-за коронавируса остановилось лечение онкобольных, среди которых была и Келли.

По его словам, чаще всего с раком толстой кишки сталкиваются люди старше 45–50 лет. Поэтому всем, кто достигает данной возрастной категории, рекомендуется сделать первую колоноскопию.

Напомним, ранее онколог назвал три основных признака ранней стадии рака у детей. Специалист посоветовал обращаться к врачу во всех случаях, когда объяснить состояние ребёнка не удаётся. По его словам, если вовремя заметить симптомы, то шансы сохранить жизнь ребёнку будут гораздо выше.

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