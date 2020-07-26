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В Краснодарском крае Land Cruiser въехал в магазин и придавил ребёнка — видео

После наезда на школьника водитель выехал из здания задним ходом.

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Видео © Соцсети

В городе Тихорецке Краснодарского края автомобиль Land Cruiser влетел в витрину магазина, снёс стеллажи и сбил ребёнка. Момент наезда запечатлела камера видеонаблюдения. После инцидента машина выехала из здания задним ходом.

Как стало известно Лайфу, 51-летний водитель внедорожника превысил скорость при повороте на парковку, после чего авто наехало на бордюр и протаранило входные двери торговой точки. У автолюбителя правоохранители зафиксировали признаки алкогольного опьянения. Пострадавший при наезде мальчик отделался порезом голени, помощь несовершеннолетнему оказали амбулаторно.

Я мама мальчика, ногу зашили, очень испугался, завтра по врачам, потому что пока он в шоке больше, не жалуется, испугался, начали появляться синяки и боли в спине, — написала в комментарии к посту в "Инстаграме" женщина по имени Елена, представившаяся мамой мальчика.

Водитель был пьян. В Приморье при наезде авто на школьное крыльцо пострадало четыре человека

На мужчину составили административные протоколы.

Ранее Лайф писал, что в подмосковном Чурилкове автомобиль на большой скорости влетел в здание магазина "Пятёрочка" и придавил двухлетнюю девочку, сидевшую в продуктовой тележке. Водитель погиб на месте, малышку госпитализировали.

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