В Краснодарском крае Land Cruiser въехал в магазин и придавил ребёнка — видео

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В городе Тихорецке Краснодарского края автомобиль Land Cruiser влетел в витрину магазина, снёс стеллажи и сбил ребёнка. Момент наезда запечатлела камера видеонаблюдения. После инцидента машина выехала из здания задним ходом.
Как стало известно Лайфу, 51-летний водитель внедорожника превысил скорость при повороте на парковку, после чего авто наехало на бордюр и протаранило входные двери торговой точки. У автолюбителя правоохранители зафиксировали признаки алкогольного опьянения. Пострадавший при наезде мальчик отделался порезом голени, помощь несовершеннолетнему оказали амбулаторно.
— Я мама мальчика, ногу зашили, очень испугался, завтра по врачам, потому что пока он в шоке больше, не жалуется, испугался, начали появляться синяки и боли в спине, — написала в комментарии к посту в "Инстаграме" женщина по имени Елена, представившаяся мамой мальчика.
Водитель был пьян. В Приморье при наезде авто на школьное крыльцо пострадало четыре человекаНа мужчину составили административные протоколы.
Ранее Лайф писал, что в подмосковном Чурилкове автомобиль на большой скорости влетел в здание магазина "Пятёрочка" и придавил двухлетнюю девочку, сидевшую в продуктовой тележке. Водитель погиб на месте, малышку госпитализировали.