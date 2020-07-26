В Бауманке готовы принять костромского выпускника, заработавшего 400 баллов на ЕГЭ

В МГТУ им. Баумана рассказали, что готовы принять на обучение школьника из Костромы, который сдал на высший балл единый государственный экзамен по информатике, русскому языку, математике и физике. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-секретаря университета Марину Добринец.

— Конечно, мы таких ребят ждём у себя в Бауманке, нам с ними интересно, им с нами интересно. <...> Тут очень важно правильно помочь человеку определиться с профессией и рассказать о дополнительных возможностях, потому что не всё заканчивается только парами, — рассказала она, отметив, что университет предоставляет много возможностей для самообразования и саморазвития.

Добринец также подчеркнула, что перед выпускником сейчас большой выбор направлений и ему необходимо определиться с будущей специальностью, с чем ему могут помочь в приёмной комиссии. По словам пресс-секретаря, универсальный совет в этом вопросе дать нельзя, так как образование получаешь на много лет вперёд и к этому вопросу необходимо подходить серьёзно.