Украинский вице-премьер женился на телеведущей у границы с Россией

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников женился на телеведущей Юлии Зорий. Брак пара заключила в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска "Каланчак" на границе между полуостровом Крым и Херсонской областью, передаёт ICTV.

— Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели всё проверить на себе и этим быть полезными для других, — пояснил Резников.

Дата церемонии переносилась несколько раз в связи с карантинными ограничениями, введёнными из-за ситуации с коронавирусом. Изначально роспись была намечена на июнь. Как призналась Зорий, карантин лишь укрепил отношения.

— Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность, — пояснила телеведущая.

Пышные торжества по случаю свадьбы пара устроит позднее, когда эпидемиологическая ситуация в мире стабилизируется. На росписи присутствовали лишь свидетели и близкие жениха и невесты.