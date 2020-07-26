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Украинский вице-премьер женился на телеведущей у границы с Россией

Дату росписи пара переносила несколько раз из-за карантинных ограничений.

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Алексей Резников и Юлия Зорий. Фото © Instagram / pavelkazarin

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников женился на телеведущей Юлии Зорий. Брак пара заключила в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска "Каланчак" на границе между полуостровом Крым и Херсонской областью, передаёт ICTV.

Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели всё проверить на себе и этим быть полезными для других, — пояснил Резников.

Дата церемонии переносилась несколько раз в связи с карантинными ограничениями, введёнными из-за ситуации с коронавирусом. Изначально роспись была намечена на июнь. Как призналась Зорий, карантин лишь укрепил отношения.

Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность, — пояснила телеведущая.

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Президент Украины ознакомился с инфраструктурой пункта и пообщался с гражданами, которые направляются в сторону полуострова.

Пышные торжества по случаю свадьбы пара устроит позднее, когда эпидемиологическая ситуация в мире стабилизируется. На росписи присутствовали лишь свидетели и близкие жениха и невесты.

Ранее Резников заявил, что безопасное возвращение народных республик Донбасса в состав Украины может затянуться по меньшей мере на 25 лет.

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