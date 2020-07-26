Смят, как консервная банка. Лайф публикует видео с места смертельного ДТП с минивэном в Туве

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Лайф публикует кадры с места аварии на трассе в Туве, в результате которой погиб ребёнок, а также пострадало несколько человек.

Опрокидывание минивэна произошло на трассе Кызыл — Эрзин. В нём находилось десять человек — трое взрослых и семеро детей. На видео с места происшествия видно, что у машины разбиты стёкла, в том числе и лобовое.