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Смят, как консервная банка. Лайф публикует видео с места смертельного ДТП с минивэном в Туве

Пострадавшие с различными травмами госпитализированы.

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Видео © LIFE

Лайф публикует кадры с места аварии на трассе в Туве, в результате которой погиб ребёнок, а также пострадало несколько человек.

Опрокидывание минивэна произошло на трассе Кызыл — Эрзин. В нём находилось десять человек — трое взрослых и семеро детей. На видео с места происшествия видно, что у машины разбиты стёкла, в том числе и лобовое.

ДТП под Самарой унесло жизни двух человек. Погиб в том числе ребёнок

Ещё трое человек пострадали.

Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали, уже в больнице скончался пятилетний ребёнок. Предварительно, в авто были две семьи, которые возвращались после отдыха на озере. При этом дети от трёх до 13 лет ехали без специальных кресел.

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