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Смертельный квартет. Мясников назвал четыре критерия здоровья человека

Объём талии — один из них.

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Фото © Фадеичев Сергей / ТАСС

Существует четыре критерия, по которым можно определить, насколько здоров человек, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия-1".

Доктор Мясников рассказал, как страх может создать условия для заражения коронавирусом

Он призвал в период пандемии укреплять иммунитет.

Кто больше подходит под определение "смертельного квартета"? Это повышение холестерина, давления, сахара и объёма талии, — сказал доктор.

Мясников, говоря о критерии про талию, отметил, что для мужчин этот параметр должен быть не больше 102 сантиметров, для женщин — 88 сантиметров. При этом Мясников измерил собственную талию и заявил, что она у него составляет 99 сантиметров.

Если больше, то вы под угрозой и ваше сердце под угрозой, — подытожил врач.

Как ранее сообщал Лайф, Мясников раскритиковал идею о возможном продлении дистанционного обучения и подчеркнул, что оно не может заменить посещение школы.

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