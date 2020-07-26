Смертельный квартет. Мясников назвал четыре критерия здоровья человека

Существует четыре критерия, по которым можно определить, насколько здоров человек, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия-1".

— Кто больше подходит под определение "смертельного квартета"? Это повышение холестерина, давления, сахара и объёма талии, — сказал доктор.

Мясников, говоря о критерии про талию, отметил, что для мужчин этот параметр должен быть не больше 102 сантиметров, для женщин — 88 сантиметров. При этом Мясников измерил собственную талию и заявил, что она у него составляет 99 сантиметров.

— Если больше, то вы под угрозой и ваше сердце под угрозой, — подытожил врач.