Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Власти США планируют выделить триллион долларов на поддержку экономики

Часть средств уйдёт на наиболее срочные и приоритетные вещи.

128
Post cover

Фото © Facebook / USTreasuryDept

Сенаторы-республиканцы предложат выделить на поддержку экономики Соединённых Штатов дополнительный триллион долларов. Информацию об этом подтвердил глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин.

Внутри пакета на один триллион долларов есть наиболее приоритетные и срочные вещи, — пояснил финансист во время интервью в воскресном ток-шоу Fox News Sunday.

Сенат США выделил ещё более 400 миллиардов на поддержку экономики

Из них около 100 миллиардов планируется потратить на борьбу с коронавирусом.

Министр отметил, что пакет подразумевает в том числе прямые выплаты американским семьям. Предложение должен принять конгресс и утвердить глава Штатов Дональд Трамп.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что половина всех богатств планеты сосредоточена в руках 26 богатейших людей.

Выбор редакции

Loading...