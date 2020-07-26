Власти США планируют выделить триллион долларов на поддержку экономики

Сенаторы-республиканцы предложат выделить на поддержку экономики Соединённых Штатов дополнительный триллион долларов. Информацию об этом подтвердил глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин.
— Внутри пакета на один триллион долларов есть наиболее приоритетные и срочные вещи, — пояснил финансист во время интервью в воскресном ток-шоу Fox News Sunday.
Сенат США выделил ещё более 400 миллиардов на поддержку экономикиИз них около 100 миллиардов планируется потратить на борьбу с коронавирусом.
Министр отметил, что пакет подразумевает в том числе прямые выплаты американским семьям. Предложение должен принять конгресс и утвердить глава Штатов Дональд Трамп.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что половина всех богатств планеты сосредоточена в руках 26 богатейших людей.