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В Химках эвакуировали три жилых дома из-за сообщения о минировании

На месте работают правоохранители и кинологи.

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Архив. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В Левобережном мирорайоне Химок в Подмосковье эвакуировали три жилых дома после сообщения неизвестного о минировании зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, позвонивший сообщил о взрывных устройствах, заложенных в домах 7, 9 и 15 на улице Зелёной.

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Представители комплекса заверили, что процесс полностью контролируют специалисты.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов и кинологи.

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