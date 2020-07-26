В Химках эвакуировали три жилых дома из-за сообщения о минировании

В Левобережном мирорайоне Химок в Подмосковье эвакуировали три жилых дома после сообщения неизвестного о минировании зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, позвонивший сообщил о взрывных устройствах, заложенных в домах 7, 9 и 15 на улице Зелёной.
Применяют взрывы. Лайф снял с высоты птичьего полёта масштабную реконструкцию СК "Олимпийский"Представители комплекса заверили, что процесс полностью контролируют специалисты.
Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов и кинологи.