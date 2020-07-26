Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Тайваня

У побережья уезда Хуалянь острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом со ссылкой на китайский сейсмологический центр сообщает Xinhua.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 50 километров. Толчки ощутили жители Тайбэя, информации о возможных разрушениях и жертвах нет.