Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Тайваня

У побережья уезда Хуалянь острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом со ссылкой на китайский сейсмологический центр сообщает Xinhua.
Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 50 километров. Толчки ощутили жители Тайбэя, информации о возможных разрушениях и жертвах нет.
В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 — видеоИз-за подземных толчков земля в буквальном смысле ходила ходуном. Объявлена угроза цунами.
Ранее Лайф писал, что премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн оказалась в прямом эфире во время землетрясения. Реакция политика на сильные подземные толчки оказалась неожиданной. Ардерн не растерялась и с улыбкой продолжила беседу с ведущим Райаном Бриджем.