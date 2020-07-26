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Москва — на 27-м месте по числу новых случаев CoViD-19

В городе за сутки подтверждено около 700 заражений.

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Фото © Pixabay

Количество новых случаев коронавируса в столице составляет 5,39 на 100 тысяч человек, таким образом, город занимает 27-е место среди российских регионов по количеству заразившихся, сообщает агентство "Москва".

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В столице подтверждено 683 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, — приводит издание данные статистики.

В среднем за сутки темпы прироста заболевших составляют порядка 0,57%. Около половины из них — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,6% — от 46 до 65 лет. Порядка 10% составляют люди от 66 до 79 лет и только 3,3% — старше 80 лет. Среди заболевших есть дети — всего 7,3%.

Отмечается, что все, кто контактировал с заразившимися, находятся под наблюдением медиков.

Как сообщал Лайф, в России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 5765 человек. При этом врачам удалось вылечить 3110, а общее количество выздоровевших пациентов возросло до 600 250 человек.

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