Москва — на 27-м месте по числу новых случаев CoViD-19

В среднем за сутки темпы прироста заболевших составляют порядка 0,57%. Около половины из них — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,6% — от 46 до 65 лет. Порядка 10% составляют люди от 66 до 79 лет и только 3,3% — старше 80 лет. Среди заболевших есть дети — всего 7,3%.