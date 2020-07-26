В Совфеде считают, что Климкина можно привлечь к ответственности за призыв превратить Крым в проблему для РФ

Сенатор Алексей Пушков в ответ на слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Крым нужно сделать "проблемой для России", заявил, что будущее полуострова определено новой Конституцией РФ. Об этом он написал в своём Twitter.

— Климкин и компания свою игру отыграли: она провалилась. Ни санкции Запада, ни провокации и истерики Киева не заставили Москву изменить политику. Будущее Крыма как неотъемлемой части территории России гарантировано в ст. 67 пункт 2.1 Конституции РФ. Поздно пить Боржоми, — отметил Пушков.

Его коллега Владимир Джабаров подчеркнул, что Павла Климкина за его высказывания можно привлечь к уголовной ответственности.

— По сути, призывает к отделению Крыма от России. Бывший министр иностранных дел Украины, россиянин по рождению, с Курской области по сути, — может быть привлечён к ответственности за эти высказывания экстремистского толка, — сказал Джабаров в интервью телеканалу "360".

В свою очередь глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохо назвал Климкина "третьесортным политиком", сообщает РИА "Новости". По словам Молохо, подобными заявлениями экс-министр иностранных дел Украины способен создать проблемы только для Киева.