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В аварии на трассе в Туве погиб ребёнок и пострадали ещё шестеро детей

Также травмы получили трое взрослых.

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Фото © LIFE

Авария с участием легкового автомобиля произошла на трассе Кызыл — Эрзин в Туве, есть пострадавшие и один погибший.

Пострадали 10 человек и из них один погиб, — рассказали Лайфу в МЧС по Республике Тыва.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 48-м километре трассы. Произошло опрокидывание машины "Тойота-Альфард", за рулём которой была женщина 1984 года рождения. В минивэне были 10 человек трое взрослых и семеро детей. Экстренные службы доставили в больницу всех пострадавших с различными травмами. В медицинском учреждении скончался пятилетний ребёнок.

Специалисты выясняют обстоятельства аварии, так как дети от трёх до 13 лет были без специальных кресел. По предварительным данным, в машине было две семьи, которые возвращались после отдыха на озере.

Как сообщал Лайф, 19 июля в Москве произошла крупная авария с двумя грузовиками. Водитель бетоновоза совершил слишком резкий манёвр, машина опрокинулась и сбила с полосы грузовик поменьше. К счастью, оба водителя большегрузных машин получили незначительные травмы.

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