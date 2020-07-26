В аварии на трассе в Туве погиб ребёнок и пострадали ещё шестеро детей

Авария с участием легкового автомобиля произошла на трассе Кызыл — Эрзин в Туве, есть пострадавшие и один погибший.

— Пострадали 10 человек и из них один погиб, — рассказали Лайфу в МЧС по Республике Тыва.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 48-м километре трассы. Произошло опрокидывание машины "Тойота-Альфард", за рулём которой была женщина 1984 года рождения. В минивэне были 10 человек — трое взрослых и семеро детей. Экстренные службы доставили в больницу всех пострадавших с различными травмами. В медицинском учреждении скончался пятилетний ребёнок.

Специалисты выясняют обстоятельства аварии, так как дети от трёх до 13 лет были без специальных кресел. По предварительным данным, в машине было две семьи, которые возвращались после отдыха на озере.