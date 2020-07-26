В Харькове у здания автомойки взорвалась граната

Ручная граната РГД-5 взорвалась в Киевском районе Харькова. О случившемся в полицию сообщил владелец автомойки, обнаруживший, что в здании выбиты стёкла и повреждён фасад, сообщает региональная полиция.
Обстоятельства инцидента и круг причастных к нему лиц выясняют правоохранители, решается вопрос о внесении сведений о произошедшем в Единый реестр досудебных расследований.
В Волгограде в машине полковника в отставке взорвалась граната — видеоСам мужчина пострадал, его госпитализировали.
Ранее Лайф писал, что взрыв гранаты в одесской больнице стал причиной гибели двух человек.