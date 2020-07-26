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В Харькове у здания автомойки взорвалась граната

В результате происшествия никто не пострадал.

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Фото © Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Ручная граната РГД-5 взорвалась в Киевском районе Харькова. О случившемся в полицию сообщил владелец автомойки, обнаруживший, что в здании выбиты стёкла и повреждён фасад, сообщает региональная полиция.

Обстоятельства инцидента и круг причастных к нему лиц выясняют правоохранители, решается вопрос о внесении сведений о произошедшем в Единый реестр досудебных расследований.

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Сам мужчина пострадал, его госпитализировали.

Ранее Лайф писал, что взрыв гранаты в одесской больнице стал причиной гибели двух человек.

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