В Харькове у здания автомойки взорвалась граната

Ручная граната РГД-5 взорвалась в Киевском районе Харькова. О случившемся в полицию сообщил владелец автомойки, обнаруживший, что в здании выбиты стёкла и повреждён фасад, сообщает региональная полиция.

Обстоятельства инцидента и круг причастных к нему лиц выясняют правоохранители, решается вопрос о внесении сведений о произошедшем в Единый реестр досудебных расследований.