Стали известны подробности инцидента с иранским лайнером, который сопроводил истребитель США

Американские истребители дважды за шесть минут помешали пассажирскому лайнеру иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией 23 июля. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на источники.
Отмечается, что впервые истребители помешали авиалайнеру, когда он летел над стратегическим сирийским регионом эт-Танф, в районе рубежей с Иорданией и Ираком, а во второй раз — уже над сирийско-ливанской границей. По данным телеканала, именно после повторного инцидента пилот самолёта был вынужден сбросить высоту, чтобы избежать столкновения. Также истребители подлетели близко к пассажирскому судну, когда оно уже приближалось к аэропорту Бейрута, где совершило посадку.
Пентагон признал, что сопроводивший иранский лайнер истребитель был американскимВ ведомстве назвали перехват профессиональным и соответствующим международным стандартам.
Напомним, ранее иранские СМИ сообщили, что лайнер авиакомпании Mahan Air совершил экстренную посадку из-за приближения американских истребителей на расстояние 100 метров. В Тегеране заявили, что после расследования примут все политические и правовые меры. Лайф публиковал видео из салона иранского самолёта. На кадрах видно, что рядом пролетает истребитель, затем слышны крики, воздушное судно начинает трясти. После этого камера показывает одного из пассажиров, который сидит в кресле с окровавленным лицом, другой мужчина лежит на полу.