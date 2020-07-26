Стали известны подробности инцидента с иранским лайнером, который сопроводил истребитель США

Американские истребители дважды за шесть минут помешали пассажирскому лайнеру иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией 23 июля. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на источники.

Отмечается, что впервые истребители помешали авиалайнеру, когда он летел над стратегическим сирийским регионом эт-Танф, в районе рубежей с Иорданией и Ираком, а во второй раз — уже над сирийско-ливанской границей. По данным телеканала, именно после повторного инцидента пилот самолёта был вынужден сбросить высоту, чтобы избежать столкновения. Также истребители подлетели близко к пассажирскому судну, когда оно уже приближалось к аэропорту Бейрута, где совершило посадку.