Хабаровчане защитили Дегтярёва от провокатора, который пытался к нему пробраться

Хабаровчане, которые смогли сегодня пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтярёвым возле здания краевого правительства, защитили его от провокатора, пытавшегося прорваться к исполняющему обязанности главы.

Как оказалось, пройти к Дегтярёву пытался трижды судимый местный житель Валентин по прозвищу Фредди. При этом, по информации телеграм-канала "Меркури", среди горожан он известен ещё и тем, что болен открытой формой туберкулёза. По словам очевидцев, во время инцидента Фредди, вероятно, был пьян, так как от него пахло алкоголем.

Авторы "Меркури" также сообщают, что мужчины не было на акциях, которые проходили днём, и появился он только во время общения Дегтярёва с людьми. Кроме того, на камеры попал момент, как одна из корреспондентов инструктирует Фредди "сделать так, чтобы было видно". Вероятно, происшествие было продуманной провокацией, но закончилось не так, как планировалось.

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Напомним, сегодня Дегтярёв пообщался с участниками акции в поддержку Фургала в Хабаровске, а также жителями ещё двух населённых пунктов региона. Исполняющий обязанности главы также намерен создать Народный совет, чтобы слышать реальный голос людей.