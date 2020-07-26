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В Пензе произошёл пожар в пекарне. Горит тысяча квадратных метров

Есть угроза распространения огня на близстоящее складское помещение.

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Фото © Telegram / МЧС России

В Пензе произошёл пожар второго ранга на территории пекарни. Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Отмечается, что есть угроза распространения огня на близстоящее складское помещение. К ликвидации возгорания от МЧС привлечено 18 человек и 7 единиц техники, идёт наращивание группировки. Информации о пострадавших нет.

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После этого он связался с её родственниками и дождался их приезда.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что на территории Якутии на сегодняшний день действует 71 природный пожар. При этом за сутки удалось ликвидировать 12 очагов возгорания, но возникло три новых. Огонь полыхает на территории 388,34 гектара, а выжжено 258 894,8 гектара.

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