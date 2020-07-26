Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Мы просто вялые вареники". Ивлеева рассказала, как они с Элджеем заразились коронавирусом

CoViD-19 вначале был похож на обычную простуду.

49
Post cover

Фото © Instagram / _agentgirl_

Популярный блогер Анастасия Ивлеева ответила подписчикам и рассказала, как заразилась коронавирусом вместе со своим супругом певцом Элджеем.

"Подробности чуть позже". Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Блогерша призвала фанатов к осторожности.

Начитавшись абсолютно разных комментариев под предыдущим постом, после чего мой мозг взорвался и пришлось заново учиться думать ахахах, скажу для начала, что я не знаю, существует этот CoViD, НЕ существует, я не знаю и не вникаю ни в какие заговоры, правительственные задумки и мировые перевороты, — написала она в "Инстаграме".

Ивлеева отметила, что раз врачи ей сказали, что она болеет, значит, так оно и есть. Новостью о заражении она поделилась, потому что теперь обязана две недели провести дома на карантине. Она также раскрыла подробности того, как заразилась вместе со своим супругом Элджеем.

Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Лёши. Пару дней пили обычные терафлюхи и ингавирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день четвёртый или пятый, — отметила она.

Ивлеева уточнила, что у неё были насморк и слабость. Потом родственники Элджея сдали тест, и оказалось, что у половины семьи подтверждён коронавирус.

В целом самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники, — успокоила она подписчиков.

Как сообщал Лайф, в России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 5765 человек. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением CoViD-19, у 24,8% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Выбор редакции

Loading...