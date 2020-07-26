"Мы просто вялые вареники". Ивлеева рассказала, как они с Элджеем заразились коронавирусом

Популярный блогер Анастасия Ивлеева ответила подписчикам и рассказала, как заразилась коронавирусом вместе со своим супругом певцом Элджеем.

— Начитавшись абсолютно разных комментариев под предыдущим постом, после чего мой мозг взорвался и пришлось заново учиться думать ахахах, скажу для начала, что я не знаю, существует этот CoViD, НЕ существует, я не знаю и не вникаю ни в какие заговоры, правительственные задумки и мировые перевороты, — написала она в "Инстаграме".

Ивлеева отметила, что раз врачи ей сказали, что она болеет, значит, так оно и есть. Новостью о заражении она поделилась, потому что теперь обязана две недели провести дома на карантине. Она также раскрыла подробности того, как заразилась вместе со своим супругом Элджеем.

— Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Лёши. Пару дней пили обычные терафлюхи и ингавирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день четвёртый или пятый, — отметила она.

Ивлеева уточнила, что у неё были насморк и слабость. Потом родственники Элджея сдали тест, и оказалось, что у половины семьи подтверждён коронавирус.

— В целом самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники, — успокоила она подписчиков.