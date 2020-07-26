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Красиво и трогательно. Зрители главного военно-морского парада поделились с Лайфом своими впечатлениями — видео

Попасть на мероприятие в этом году смогли не все желающие, а только местные жители.

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Видео © LIFE

Зрители главного военного-морского парада, приуроченного ко Дню ВМФ, который прошёл сегодня в Санкт-Петербурге, рассказали Лайфу, что остались в приятном восторге от увиденного и подготовки мероприятия.

Только сегодня я, можно сказать, была частью этого парада и видела корабли, которые проходили в ста метрах от меня. Это совершенно другие эмоции, совершенно другие ощущения. <...> Понравилось абсолютно всё, видна мощь прекрасного российского флота, — поделилась зрительница Ксения Никулина, дедушка которой служил на море, а отец родился и жил в Кронштадте.

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В самолёте по пути из Петербурга российский лидер и глава Минобороны обсудили выполнение гособоронзаказа.

Отличную подготовку парада отметил и Павел Семёнов, который наблюдал за проходом кораблей в военной форме, увешанной медалями.

Напомним, в параде участвовало свыше 4000 военнослужащих, в том числе моряки Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Штурмовики Су-25БМ окрасили небо над Северной столицей в цвета российского триколора. Парад прошёл в торжественной обстановке при малом скоплении зрителей. Проезд в Кронштадт был ограничен в связи с профилактикой по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

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