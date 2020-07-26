Зрительница помогла американской телеведущей выявить рак на ранней стадии

Ведущая новостей американского телеканала WFLA во Флориде Виктория Прайс успела вовремя обратиться к врачам и диагностировать рак благодаря телезрительнице. Об этом девушка сообщила в своём твиттере.
— Она увидела опухоль на моей шее. Сказала, что это напоминает ей о её собственном случае, — написала Прайс.
Она рассказала, что письмо от зрительницы пришло к ней в июне и из-за ограничений в связи с коронавирусом она не смогла сразу пройти диагностику. Когда Прайс всё же обратилась к врачам, оказалось, что у неё действительно рак. Теперь ей предстоит сделать операцию. Телеведущая надеется, что она будет единственной, так как, по словам медиков, опухоль распространяется не слишком быстро.
Удивительные факты о жвачке Love Is… Кто на самом деле изображён в комиксах и причём здесь ракДля многих Love is… — это прежде всего жвачка с насыщенным вкусом и умилительными вкладышами-комиксами про радости и невзгоды любовных отношений. Однако мало кто знает, что изначально эти вкладыши были газетными комиксами. Причём с далеко не всегда милыми, по сегодняшним меркам, сюжетами. Да и за тем, что Love is… стали вкладышами из жвачки, тоже кроется малоизвестная трагическая история.
Прайс предполагает, что без внимательной телезрительницы могла бы слишком поздно узнать о своей болезни.
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