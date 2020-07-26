Зрительница помогла американской телеведущей выявить рак на ранней стадии

Удивительные факты о жвачке Love Is… Кто на самом деле изображён в комиксах и причём здесь рак Для многих Love is… — это прежде всего жвачка с насыщенным вкусом и умилительными вкладышами-комиксами про радости и невзгоды любовных отношений. Однако мало кто знает, что изначально эти вкладыши были газетными комиксами. Причём с далеко не всегда милыми, по сегодняшним меркам, сюжетами. Да и за тем, что Love is… стали вкладышами из жвачки, тоже кроется малоизвестная трагическая история.