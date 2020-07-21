Любовь — это рак и искусственное оплодотворение. Какая драма кроется за созданием жвачки Love is…?

Для многих Love is… — это прежде всего жвачка с насыщенным вкусом и умилительными вкладышами-комиксами про радости и невзгоды любовных отношений. Однако мало кто знает, что изначально эти вкладыши были газетными комиксами. Причём с далеко не всегда милыми, по сегодняшним меркам, сюжетами. Да и за тем, что Love is… стали вкладышами из жвачки, тоже кроется малоизвестная трагическая история.

Автором комиксов является новозеландская карикатуристка Ким Касали. Хотя сама себя она всегда скромно называла рисовальщицей. Несмотря на то что комиксы Love is… начали публиковать в 1970 г., фактически они появились ещё раньше. Изначально рисунки были просто частью любовных записок, которые Ким готовила для возлюбленного Роберто Касали. В центре салфеток рисовальщица всегда размещала героев, а на уголке писала Love is… Каждый день она подкладывала их в кабинет Роберта таким образом, что изначально была видна только надпись.

Именно он, согласно одной из легенд, после свадьбы настоял, чтобы она продолжила рисовать и даже издавать свои комиксы. По другой версии, Ким отнести комиксы в газетное издательство уговорила подруга.

Любопытный факт. Быть может, комикс и не стал бы культовым, если бы его релиз не совпал с американской премьерой фильма "История любви" про молодую семейную пару, в которой девушка постепенно умирает от неизлечимой болезни. К 1972 г. фильм стал кассовым. "Любовь — значит никогда не признаваться в сожалении", — гласит слоган картины, который тогда был у всех на устах. Случайно или нет, но именно в 1972 г. выходит комикс Ким Касали с текстом "Любовь — это возможность сказать, что ты сожалеешь". Впоследствии этот выпуск стал самым цитируемым и тиражируемым в истории Love is…

В пик популярности — в середине 70-х — художница зарабатывала на скетчах от 4 до 5 млн фунтов стерлингов в год.

Сегодня их не узнать

Фото © Shutterstock

Зная Love is… исключительно по вкладышам от жвачки, дико узнавать, что изначально персонажи комикса представали перед читателями в чём мать родила. Да и сюжеты из жизни иллюстрировались тогда такие, что сегодня и представиться не могут ни в одной западной или европейской газете.

Например, один из скетчей гласит, что любовь — это не злиться, когда он наследил на полу, который ты только что помыла. Или… любовь — это когда он делает то, что ему хочется, и ты тоже это делаешь. Любовь — это запрещать носить ей короткое платье. Любовь — это убираться в доме, пока он спит.

Впрочем, не только мужчина предстаёт злодеем в коротких сюжетах. Героиня комикса нет-нет, но даёт отпор своему суженому. Например, согласно ещё одному скетчу, любовь — это когда хочется его придушить. Видимо, хронологически этот выпуск должен располагаться следом за тем, в котором мужчина следит на чистом полу.

К слову, о хронологии. Долгое время от выпуска к выпуску наблюдалась последовательность. И автобиографичность. В первых комиксах персонажи, как Ким и Роберто, встречаются. После свадьбы Ким и Роберто персонажи тоже женятся. Вскоре у молодожёнов в каждом случае появляется собака Фидо. После — один ребёнок. А следом и второй. Только в жизни они оба мальчики. А в комиксах — мальчик и девочка.

А дальше в истории любви случается трагедия.

Чудо-ребёнок Ким Касали

В одном из интервью художница призналась, что потеряла отца в раннем детстве и тяжело пережила утрату. Именно поэтому, принимая предложение выйти замуж от Роберто, она попросила жениха не умирать, несмотря ни на что. Наивная и глупая на тот момент просьба рассмешила Роберто, но, как выяснилось позже, зря.

В 1975 г. после рождения сыновей Стефано и Дарио по злостной иронии у Роберто на последней стадии диагностировали рак яичка. Врачи не давали утешительных прогнозов, но пара всё равно запланировала операцию на конец года. — Мы говорили о рождественских подарках. Я просила у Роберто не ещё одно кольцо с бриллиантом, а третьего ребёнка, — вспоминает в одном из интервью художница. Незадолго до операции чета Касали предусмотрительно заморозила сперму. В марте 1976 г. Роберто умер. Следом вышел комикс, в котором девочка стоит у надгробного камня.

Весь 1975 г. Ким каждую свободную минуту посвящала супругу. Из-за этого у неё не оставалось времени на комиксы — и она наняла английского художника Билла Аспри. Он же рисует Love is… по сей день под псевдонимом Ким. И да, именно при Аспри персонажи практически перестали быть голыми.

Меж тем третьему ребёнку было суждено появиться на свет. После нескольких курсов искусственного оплодотворения Ким всё же удалось забеременеть и родить ещё одного сына — Майло. Что интересно, далеко не вся общественность позитивно отозвалась о поступке богатой вдовы.

Многие заваливали почтовый ящик художницы письмами с восторженными отзывами. Но не меньше было и тех, кто Ким осуждал. Особенно сильно была недовольна религиозная часть поклонников. В своё время рождение Майло обсуждалось даже в ватиканской прессе. Эх… Знали бы они тогда, что спустя 40 лет в комиксах Love is… детей будут воспитывать однополые пары.

Много внимания к рождению Майло было приковано потому, что на свет он появился всего три года спустя после того, как мир в принципе узнал о том, что экстракорпоральное оплодотворение осуществимо вообще.

***

Ким Касали умерла в 1997 г. Тоже из-за рака. Авторские права унаследовал Стефано Касали. Love is… коммерциализируется как за счёт жвачек, так и за счёт сопутствующей продукции (кружки, футболки, тетрадки и т.д.). Новые скетчи регулярно появляются в том числе и в Instagram-аккаунте проекта.

Фото © Shutterstock