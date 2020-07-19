Любовницы наркомов, маршалов и чекистов. Как роковые красотки губили самых влиятельных мужчин в СССР

Советские "небожители", как и любые мужчины, облечённые властью, использовали свои привилегии по максимуму. В первую очередь это выражалось в неограниченном количестве самых красивых любовниц. И в жизни каждого из них рано или поздно появлялась женщина, которая разрушила его жизнь. Как экономка, шпионка и несовершеннолетняя повлияли на судьбу Калинина, Тухачевского и Берии?

Александра Горчакова

"Всесоюзный староста" Михаил Калинин имел славу ловеласа. По этому поводу над ним подшучивал Сталин, а куплетист-агитатор Демьян Бедный писал фривольные эпиграммы. За Калининым закрепился неофициальный статус "всесоюзного похотливого козла". Но если большинство его связей, как, например, шалости с балеринами и актрисами, были кратковременными, то экономка Александра Горчакова серьёзно повлияла на его жизнь.

Михаил Калинин. Фото © wikipedia

Девушка родилась в дворянской семье, её предок Калинник Владимирович участвовал в Казанском походе Ивана Грозного в качестве воеводы. Она получила хорошее образование и воспитание, ей светило блестящее будущее, но революция внесла свои коррективы.

Впрочем, если дворянские привилегии после 1917 года обнулились, женское обаяние никуда не делось. К моменту знакомства с Александрой Михаил Калинин прожил с женой Екатериной (в девичестве Лорберг) 18 лет. Горчакова быстро стала членом семьи Калининых: отлично справляясь со своими непосредственными обязанностями и с воспитанием детей, она быстро включила в зону своего влияния и "всесоюзного старосту", падкого на женскую ласку.

Более того, она посягнула на роль хозяйки в доме, потеснив законную супругу. Вскоре образовался любовный треугольник, в котором Екатерина почувствовала себя лишней, а вскоре и вовсе уехала на Алтай, предоставив неверному мужу карт-бланш. В 1938 году экс-супруга Калинина была обвинена в троцкистском заговоре и получила 15 лет лагерей. Сам "всесоюзный староста", напротив, пошёл вверх по карьерной лестнице, заняв в этом же году пост председателя Президиума Верховного Совета. Он не стал хлопотать за свою жену, опасаясь гнева Сталина. Екатерина получила амнистию в 1945 году, за год до смерти Калинина, к тому времени неизлечимо больного. И если Горчаковой след простыл, то жена, простив мужу предательство, скрасила последние дни его жизни.

Жозефина Гензи

Михаил Тухачевский был настолько любвеобилен, что исследователи до сих пор путаются в его любовницах. Среди его многочисленных пассий особняком стоит Жозефина Гензи. Блондинка с голубыми глазами и спортивной фигурой, которую поклонники называли в честь героини "Фауста" Гретхен, стала роковой для полководца.

Михаил Тухачевский. Фото © wikipedia

Жозефина — внучка датского премьер-министра Адама Мольтке. Ещё в подростковом возрасте она открыла в себе способность сводить мужчин с ума. Однако блестящий ум, образование и амбиции не позволили ей стать простой содержанкой.

Жозефина в совершенстве знала несколько языков (французский, английский, немецкий, польский, а затем и русский), разбиралась в мировой литературе, военной истории, политике. У неё была отличная физическая форма. С юности девушка вращалась в кругу аристократов и военных. Офицеры — от младшего состава до генералов — поголовно в неё влюблялись. В 30-е годы Жозефина была завербована немецкой разведкой и стала доверенным лицом (а по некоторым сведениям — любовницей) начальника абвера Канариса. Она собирала информацию и вербовала агентов на территории Бельгии, Голландии, Англии, Чехословакии, Югославии и других стран. В конце 30-х годов в этот список попала Советская Россия.

Тухачевский был одним из кандидатов на вербовку. Воспользовавшись его слабостью к женскому полу и собственными чарами, Жозефина, представившись певицей (пела она хорошо), стала его любовницей и начала плавно его "прорабатывать". В то время маршал был уже в опале, было достаточно малейшего повода, чтобы он полетел вниз с пьедестала. У Сталина давно был на него зуб, ещё со времён Гражданской войны, и обнаруженные у Тухачевского на квартире немецкие документы, полученные от Жозефины, стали последней каплей. В 1937 году Михаил Тухачевский был расстрелян. Енукидзе, Рудзутак и Карахан также попали под чары Жозефины Гензи. Сама она благополучно пережила войну и провела остаток своих дней в Латинской Америке.

Ляля Дроздова

Валентина Дроздова была последней любовью Лаврентия Берии. Его жена, Нино Гегечкори, обо всём знала, но на эту тему предпочитала молчать. История запомнила Валентину как Лялю, соблазнительницу одиозных личностей, которая, по мнению некоторых историков, приносила им несчастья.

Лаврентий Берия и Ляля Дроздова. Фото © von-hoffmann.livejournal.com

Она родилась в простой московской семье. Знакомство с наркомом состоялось в 1948 году, когда Ляле было всего 16 лет. Её мама была любовницей начальника охраны Берии, во многом благодаря ей и произошла историческая встреча. Казалось бы, наркома, избалованного вниманием женщин, уже трудно было чем-либо удивить, но семиклассница Ляля сразила его наповал. Он подарил ей квартиру на улице Тверской, куда стал регулярно наведываться в гости. Берия предпочитал скрывать свой род занятий, выдавая себя за профессора, и о том, что он негласно второй человек в государстве после Сталина, Ляля узнала на второй год отношений. Простая девушка вскоре стала знаковой фигурой для московской богемы. Однажды на её день рождения пожаловал Евгений Евтушенко, о чём впоследствии он написал в статье для журнала "Новый мир". После того как Берию арестовали, Ляля перестраховалась и дала показания против своего бывшего любовника. Когда его расстреляли, она недолго горевала.

При Хрущёве у неё случился роман с подпольным миллионером Яном Рокотовым, которого в 1961 году приговорили к высшей мере по статье 88 "Нарушение правил о валютных операциях". Тогда за это давали всего восемь лет, но Хрущёв лично поспособствовал ужесточению законодательства.

Ляля вновь не стала посыпать голову пеплом и вскоре соблазнила одного из руководителей крупнейшего в стране подпольного трикотажного дела — Илью Гальперина. Он, как и Рокотов, являлся пионером предпринимательства в СССР, но вскоре был арестован. Он был настолько влюблён в Лялю, что ради возможности созваниваться с ней начал давать следствию показания. Его постигла судьба предыдущих возлюбленных Дроздовой — высшая мера. Ещё был яркий и непродолжительный роман со сценаристом "Али-Бабы и сорока разбойников" Борисом Сааковым. Последняя любовь Лаврентия Берии скончалась в 2014 году, пережив наркома на 61 год.