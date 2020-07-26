Путин и Зеленский обсудили освобождение удерживаемых лиц

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что необходимо активизировать дальнейшие шаги по освобождению удерживаемых на территории Крыма, Донбасса и РФ украинцев. Об этом сообщает пресс-служба лидера Незалежной.

— Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации, — говорится в сообщении офиса главы государства.

Напомним, разговор двух лидеров состоялся сегодня по инициативе украинской стороны. Главы двух государств обсудили необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы, а также оценили договорённость о новом режиме прекращения огня в Донбассе.