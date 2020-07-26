Путин и Зеленский обсудили освобождение удерживаемых лиц

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что необходимо активизировать дальнейшие шаги по освобождению удерживаемых на территории Крыма, Донбасса и РФ украинцев. Об этом сообщает пресс-служба лидера Незалежной.
— Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации, — говорится в сообщении офиса главы государства.
Переговорщик из США оценил действия Зеленского при захвате заложников в ЛуцкеДевять часов с захватчиком разговаривали и психологи, и переговорщики, но он хотел, чтобы его требования выполнил президент Украины.
Напомним, разговор двух лидеров состоялся сегодня по инициативе украинской стороны. Главы двух государств обсудили необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы, а также оценили договорённость о новом режиме прекращения огня в Донбассе.
Ранее Зеленский потребовал расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы понять, сможет ли страна выполнить договор. В Кремле отметили, что давно наблюдают за попытками Киева подвергнуть вопросам документ, являющийся краеугольным камнем процесса урегулирования.