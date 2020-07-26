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Оригинальный рисунок олимпийских колец ушёл с аукциона в Каннах за €185 тысяч

Он сделан на белом полотне размером 21 на 27,4 см.

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Фото © Twitter / Nice_Matin

Оригинальный рисунок олимпийских колец инициатора организации современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена продали с аукциона во французских Каннах. Начальная стоимость лота составила 50 тысяч евро, за него удалось выручить 185 тысяч евро.

Полотно размером 21 на 27,4 см, появившееся в 1913 году, оценивали в сумму от 80 до 100 тысяч евро.

Ранее Лайф писал, что игровые кроссовки легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана были проданы на аукционе в Нью-Йорке за 560 тысяч долларов.

Рукопись манифеста современных Олимпийских игр выставили на аукцион

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