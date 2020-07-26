Оригинальный рисунок олимпийских колец ушёл с аукциона в Каннах за €185 тысяч

Оригинальный рисунок олимпийских колец инициатора организации современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена продали с аукциона во французских Каннах. Начальная стоимость лота составила 50 тысяч евро, за него удалось выручить 185 тысяч евро.

Полотно размером 21 на 27,4 см, появившееся в 1913 году, оценивали в сумму от 80 до 100 тысяч евро.

Up for auction this weekend is the original Pierre de Coubertin drawing of the Olympic rings. It is estimated it could raise as much as €100,000. https://t.co/9zxFKGdh1q #Olympics pic.twitter.com/WVUTvR2WwR — Duncan Mackay (@Duncan_ITG) July 25, 2020