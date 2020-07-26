"Чеченский Хабиб" идёт по пути Нурмагомедова. Стремительный взлёт Хамзата Чимаева в UFC продолжается

Такого количества боёв в рамках одного ивента не было с 1994 года… Но всё же сегодня, 26 июля, в Эмиратах был поставлен абсолютно новый рекорд организации — восходящая звезда ММА Хамзат Чимаев впервые в истории промоушена провёл два поединка за 10 дней. Такого в истории восьмиугольника ещё не было!

В главном событии турнира в Абу-Даби экс-чемпион организации Роберт Уиттакер смог вернуть себе боевую славу после поражения в прошлом году от Исраэля Адесаньи, стоившего австралийцу потерю титула. Поединок против проспекта из Англии Даррена Тилла сложился для Жнеца непросто.

В ко-мейн ивенте сошлись настоящие ветераны ММА из Бразилии: 38-летний Маурисио Руа и 44-летний Антонио Рожерио Ногейра. Для соотечественников сегодняшний бой стал третьим очным противостоянием, начало которому было положено целых 15 лет назад. Как и два предыдущих боя, финал трилогии остался за Шогуном.

К чести Ногейры следует признать, что он был близок к победе нокаутом в первом раунде, зацепив соперника серией размашистых ударов в стойке. Но более молодой и универсальный Руа смог пережить натиск и одержать победу по очкам. Скорее всего, этот поединок стал последним в богатой карьере Рожерио. Жаль, что уйти красиво легендарному южноамериканцу не удалось. Антонио — почёт и уважение!

Другой бразильский ветеран, начинавший карьеру ещё в далёком 2002 году, Фабрисиу Вердум, продемонстрировал, что, несмотря на 42-летний возраст, ещё имеет необходимый запал для побед. Жертвой экс-чемпиона организации стал решивший попробовать себя в тяжёлом весе Александр Густафссон. Бразильцу хватило двух с половиной минут на то, чтобы перевести скандинава в партер и закончить дело болевым на руку. Что ж, Вердуму определённо ещё стоит задержаться в смешанных единоборствах…

Порадовали сегодня своих поклонников и трое бойцов из России. Выступающий под флагом Швеции чеченец Хамзат Чимаев одержал вторую подряд досрочную победу в UFC, размазав по канвасу ирландца Риса МакКи.

Если в дебютном поединке Борз провозился с противником полтора раунда, то сегодня ему хватило трёх минут. Что ж, Чимаев входит в историю американского промоушена как боец, проведший за 10 дней два поединка. И оба боя стали для непобеждённого чеченца победными! И дело даже не в том, что Хамзат побеждает, а в том, как он это делает! Абсолютно без шансов для противников. Тотальное доминирование и избиение… Борз своим стилем, уверенностью и жаждой победы напоминает Хабиба Нурмагомедова. И следует признать, что он действительно способен повторить победный путь в UFC дагестанца. Это понимают и боссы организации, уже потихоньку начинающие раскручивать Чимаева.

Кстати, сразу же после боя Хамзату по видеосвязи с поздравлением позвонил лично президент лиги Дана Уайт. Плюс Борз получил 50 000 долларов за лучшее выступление вечера.

Победы по очкам над малоизвестными противниками одержали на "Бойцовском острове" Мовсар Евлоев и Рамазан Эмеев. Вряд ли этот успех способен сильно продвинуть ребят в рейтинге, но в любом случае это результат, и будем надеяться, что в следующих выступлениях у двух экс-чемпионов М-1 будет оппозиция посерьёзнее…