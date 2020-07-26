"Отрезать всегда успеем". Курские врачи пришили пациенту практически полностью оторванную руку — видео

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В Курской области врачи районной Фатежской больницы провели сложнейшую операцию, пришив пациенту почти полностью оторванную руку. По словам медиков, это уникальный случай во врачебной практике.

Пострадавший Александр Карягин поступил в медучреждение в тяжёлом состоянии: его правая рука держалась на пяти сантиметрах кожи, одном нерве и нескольких сосудах. Эту травму он получил, когда ремонтировал трактор — конечность попала в карданный вал. Обычно в таких случаях есть все показания для ампутации, но врачи пошли на риск и решили сохранить мужчине руку.

— Приехала скорая помощь, и меня отправили в Фатежскую больницу. Хирурги сказали: "Отрезать мы всегда успеем, давайте попробуем пришить", — вспоминает Александр, отмечая, что сам не верил в то, что руку ещё можно спасти.

Операция продолжалась 10 часов, для этого даже вызвали из областного центра сосудистого хирурга. Как отмечает травматолог, медики выполнили протезирование плечевой артерии, после чего кисть сразу потеплела. Специалист подчеркнул, что после травмы к моменту возобновления кровообращения прошло уже около шести часов, и он до сих пор не понимает, как рука выжила.

На следующий день после хирургического вмешательства Александр уже мог шевелить пальцами, а через полгода, по прогнозам врачей, рука максимально восстановится. Пострадавший сейчас проходит реабилитацию дома и понемногу занимается хозяйством.