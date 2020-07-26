Оскароносная актриса из "Унесённых ветром" скончалась в Париже

Кинозвезда родилась 1 июля 1916 года в Токио. В 18 лет студия Warner Brothers предложила ей первый договор. За свою карьеру в кино Хэвилленд завоевала две премии "Оскар" за роли в "Каждому своё" и "Наследница". Кроме того, она дважды удостоена награды "Золотой глобус".