Оскароносная актриса из "Унесённых ветром" скончалась в Париже

Скончалась голливудская актриса, известная по роли Мелани Гамильтон в "Унесённых ветром", Оливия де Хэвилленд, сообщает Deadline.
— Она умерла во сне в своём доме в Париже, — информирует издание.
Кинозвезда родилась 1 июля 1916 года в Токио. В 18 лет студия Warner Brothers предложила ей первый договор. За свою карьеру в кино Хэвилленд завоевала две премии "Оскар" за роли в "Каждому своё" и "Наследница". Кроме того, она дважды удостоена награды "Золотой глобус".
Как сообщал Лайф, 26 июля в возрасте 83 лет из-за пневмонии умер известный по роли в "Кошмаре на улице Вязов" актёр Джон Сэксон.