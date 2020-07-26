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Оскароносная актриса из "Унесённых ветром" скончалась в Париже

Оливии де Хэвилленд было 104 года.

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Фото © "Кинопоиск"

Скончалась голливудская актриса, известная по роли Мелани Гамильтон в "Унесённых ветром", Оливия де Хэвилленд, сообщает Deadline.

Она умерла во сне в своём доме в Париже, — информирует издание.

Кинозвезда родилась 1 июля 1916 года в Токио. В 18 лет студия Warner Brothers предложила ей первый договор. За свою карьеру в кино Хэвилленд завоевала две премии "Оскар" за роли в "Каждому своё" и "Наследница". Кроме того, она дважды удостоена награды "Золотой глобус".

Как сообщал Лайф, 26 июля в возрасте 83 лет из-за пневмонии умер известный по роли в "Кошмаре на улице Вязов" актёр Джон Сэксон.

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