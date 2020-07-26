Новосибирский суд арестовал предполагаемых террористов

Суд в Новосибирске арестовал россиянина и гражданина Киргизии, подозреваемых в участии в террористической организации "Исламская партия Туркестана"*. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 сентября 2020 года, — говорится в сообщении.
В Калмыкии начальник колонии задержан по делу о пособничестве терроризму — видеоПо версии следствия, он снабжал заключённых за деньги всем необходимым и предупреждал их о проверках.
Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Напомним, 23 июля ФСБ задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае более 20 членов террористической ячейки. По данным федеральной службы безопасности, члены организации причастны к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ.