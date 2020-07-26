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Новосибирский суд арестовал предполагаемых террористов

Ранее ФСБ задержала в Москве и регионах более 20 членов террористической ячейки.

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Фото © Getty Images

Суд в Новосибирске арестовал россиянина и гражданина Киргизии, подозреваемых в участии в террористической организации "Исламская партия Туркестана"*. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 сентября 2020 года, — говорится в сообщении.

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По версии следствия, он снабжал заключённых за деньги всем необходимым и предупреждал их о проверках.

Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Напомним, 23 июля ФСБ задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае более 20 членов террористической ячейки. По данным федеральной службы безопасности, члены организации причастны к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.

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