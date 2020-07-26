Две кошки в Краснодарском крае помогли раненому псу перейти дорогу — видео

Что такое "смертельные варежки" и почему хозяева животных так мечтают в них оказаться: 10 милых фото Этой особенности посвящён целый раздел на сайте Reddit, где пользователи делятся снимками своих "варежек".

Как ранее сообщал Лайф, по оценкам экспертов, в летний период домашние животные болеют на 73% чаще, чем в другое время года, так как многие хозяева вывозят своих любимцев на дачу. Объясняется это тем, что четвероногие на природе чувствуют себя свободнее. Велик риск, что они получат какие-то травмы или их укусят клещи.