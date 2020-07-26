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Две кошки в Краснодарском крае помогли раненому псу перейти дорогу — видео

Четвероногие перетащили его на обочину.

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Водитель в Краснодарском крае на ночной дороге заснял, как две кошки помогают раненому псу перейти проезжую часть и охраняют его, сообщает Mash.

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Этой особенности посвящён целый раздел на сайте Reddit, где пользователи делятся снимками своих "варежек".

Смотри, делегация целая! Он инвалид. Глянь, они его охраняют. Прикольно, — прокомментировали ситуацию очевидцы, которые засняли видео на авторегистратор.

Как ранее сообщал Лайф, по оценкам экспертов, в летний период домашние животные болеют на 73% чаще, чем в другое время года, так как многие хозяева вывозят своих любимцев на дачу. Объясняется это тем, что четвероногие на природе чувствуют себя свободнее. Велик риск, что они получат какие-то травмы или их укусят клещи.

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