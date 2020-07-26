Что такое "смертельные варежки" и почему хозяева животных так мечтают в них оказаться: 10 милых фото

Если кто-то упомянул умиление, то речь, скорее всего, пойдёт о котиках. Но в этом случае нас интересует одна конкретная деталь — их лапки

Фото © Reddit / [deleted] и TheBoldMove

Пушистики обычно настолько очаровательны, что многие забывают — домашние кошки произошли от свирепых диких хищников, которые могут исполосовать жертву за секунды

Фото © Reddit / Frannycesca95 и i***hemingway

Увлечённые такой двойственной натурой кошек пользователи Reddit создали целый раздел murdermittens, посвящённый мягким лапкам, которые таят в себе опасность

Фото © Reddit / thahsinulislam и SleepyBeanCat

Владельцы котиков публикуют там фото своих питомцев, подбирая такие ракурсы, что становится боязно за жизнь и здоровье окружающих

Фото © Reddit / DuckyDoodleDandy и a92magic

Но даже это не способно впечатлить пользователей и отпугнуть их от кошек и их "смертельных варежек", пишет Bored Panda