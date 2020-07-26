Что такое "смертельные варежки" и почему хозяева животных так мечтают в них оказаться: 10 милых фото

Если кто-то упомянул умиление, то речь, скорее всего, пойдёт о котиках. Но в этом случае нас интересует одна конкретная деталь — их лапки
Фото © Reddit / [deleted] и TheBoldMove
Пушистики обычно настолько очаровательны, что многие забывают — домашние кошки произошли от свирепых диких хищников, которые могут исполосовать жертву за секунды
Фото © Reddit / Frannycesca95 и i***hemingway
Увлечённые такой двойственной натурой кошек пользователи Reddit создали целый раздел murdermittens, посвящённый мягким лапкам, которые таят в себе опасность
Фото © Reddit / thahsinulislam и SleepyBeanCat
Владельцы котиков публикуют там фото своих питомцев, подбирая такие ракурсы, что становится боязно за жизнь и здоровье окружающих
Фото © Reddit / DuckyDoodleDandy и a92magic
Но даже это не способно впечатлить пользователей и отпугнуть их от кошек и их "смертельных варежек", пишет Bored Panda
Фото © Reddit / hrtofdixie и thecatisin