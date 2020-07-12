В океанариуме показали на схеме, какие страсти кипят у пингвинов, и это хуже "Игры престолов"

Пользователь "Твиттера" Оливер Джиа уже некоторое время учится в Киото, Япония, но не устаёт поражаться местной культуре. В этот раз он решил поделиться открытием с подписчиками. Оказывается, в Киотском океанариуме есть целый стенд во всю стену, на котором схематично представлены отношения между пингвинами (и даже людьми) за 2020 год. И стоит сказать, перипетий там хватит на целый сериал, пишет Unilad.
Пользователи Сети были приятно удивлены таким подходом работников океанариума, отметив, что это очень мило с их стороны. Ведь сразу понятно, сколько труда и стараний было вложено в этот проект. Но стоило Оливеру показать схему поближе, как подписчики тут же переключились на сами отношения. Больше всего их поразила одна самка, которая за этот год успела разбить шесть сердец. Такое количество не удивляет, ведь сейчас она крутит роман с тремя пингвинами сразу.
Пингвинья драма меня не удивляет. Это очень жестокие существа, которые изменяют своим партнёрам и крадут чужих детей. Иными словами, обычный день в Лос-Анджелесе
Эта таблица выглядит как схема отношений в ромком-манге, которая должна была закончиться ещё глав сто назад. Когда всем понятно, кто в итоге будет вместе, но создатели откладывают это и добавляют ещё 25 персонажей и любовные линии с ними, вливают драмы и трагичные повороты, чтобы двигать сюжет. И в итоге всё настолько уходит от первоначальной идеи, что становится уже другим жанром
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Пользователи "Твиттера" были возмущены, когда выяснилось, что у одной пары пингвинов 17-летняя разница в возрасте. А один факт заставил их насторожиться — в отношениях с птицами были замечены люди. Но, разумеется, подразумевались исключительно платонические чувства, ведь все работники океанариума обожают своих подопечных.
WOW-animals
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