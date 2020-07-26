В военном лагере в столице Ирака прогремели взрывы

خلية الإعلام الأمني في العراق: الانفجارات التي حصلت في معسكر الصقر في بغداد ناجمة عن انفجار مستودع ذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن pic.twitter.com/mgnmevv3tu— وكالة شهاب (@ShehabAgency) July 26, 2020
В Ираке в военном лагере, который расположен на южной окраине столицы Багдада, прогремело два взрыва. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Как сначала заявили СМИ, это был ракетный удар. Атака якобы была совершена на лагерь Ас-Сакр в районе Эд-Дора, где располагаются силы Федеральной полиции и шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби. Сообщалось, что на его территории упали три ракеты, в результате чего взорвался склад с оружием и боеприпасами.
Однако в пресс-службе органов безопасности Ирака сообщили, что причина взрывов — экстремальная жара и неправильное хранение боеприпасов. Заявление цитирует агентство INA.
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На месте происшествия поднимаются клубы дыма и раздаются новые взрывы. О пострадавших пока не сообщается.
Ранее военные Ирака сообщили об убийстве высокопоставленного боевика из террористической группировки.