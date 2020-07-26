В военном лагере в столице Ирака прогремели взрывы

В Ираке в военном лагере, который расположен на южной окраине столицы Багдада, прогремело два взрыва. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

Как сначала заявили СМИ, это был ракетный удар. Атака якобы была совершена на лагерь Ас-Сакр в районе Эд-Дора, где располагаются силы Федеральной полиции и шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби. Сообщалось, что на его территории упали три ракеты, в результате чего взорвался склад с оружием и боеприпасами.