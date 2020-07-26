Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая рассказала об угрозах ей и её детям

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила, что из-за угроз ей, её детям и доверенным лицам она отказалась от проведения уличных пикетов. Об этом она написала в Facebook.
— Власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной. К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак. Поэтому делаем ставку на предприятия, — отметила Канопацкая.
В Белоруссии опубликовали декларации кандидатов в президенты. У Лукашенко ничего нетВ документах также предоставлена информация об имуществе супругов возможных будущих лидеров.
По её словам, именно там возможно обеспечить необходимую безопасность. Она также добавила, что члены её штаба обсудили вопрос о создании партии. Первые заявления по этому вопросу кандидат объявит 28 июля.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала пятерых кандидатов в президенты республики, в числе которых — действующий глава государства Александр Лукашенко. Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа.