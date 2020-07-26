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Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая рассказала об угрозах ей и её детям

В связи с этим политик отказалась от проведения уличных пикетов.

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Фото © Facebook / Анна Канопацкая

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила, что из-за угроз ей, её детям и доверенным лицам она отказалась от проведения уличных пикетов. Об этом она написала в Facebook.

Власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной. К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак. Поэтому делаем ставку на предприятия, — отметила Канопацкая.

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В документах также предоставлена информация об имуществе супругов возможных будущих лидеров.

По её словам, именно там возможно обеспечить необходимую безопасность. Она также добавила, что члены её штаба обсудили вопрос о создании партии. Первые заявления по этому вопросу кандидат объявит 28 июля.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала пятерых кандидатов в президенты республики, в числе которых — действующий глава государства Александр Лукашенко. Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа.

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