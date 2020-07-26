Более 8,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

Более 8,6 тысячи российских военных вылечились от CoViD-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

— За прошедшие сутки в Вооружённых Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 109 военнослужащих, — говорится в сообщении.

Общее число выздоровевших российских военных за период пандемии достигло 8645. Отмечается, что на сегодняшний день коронавирус подтверждён у 1133 военнослужащих. Среди курсантов и слушателей вузов болеет 192 человека. В ведомстве подчеркнули, что в течение месяца количество выздоравливающих превышает количество заболевших пациентов.