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Более 8,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

В течение месяца количество выздоравливающих превышает количество заболевших пациентов.

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Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Более 8,6 тысячи российских военных вылечились от CoViD-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

За прошедшие сутки в Вооружённых Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 109 военнослужащих, — говорится в сообщении.

В Подмосковье отметили наименьший прирост случаев коронавируса за сутки

В Ненецком и Чукотском АО его не было вообще.

Общее число выздоровевших российских военных за период пандемии достигло 8645. Отмечается, что на сегодняшний день коронавирус подтверждён у 1133 военнослужащих. Среди курсантов и слушателей вузов болеет 192 человека. В ведомстве подчеркнули, что в течение месяца количество выздоравливающих превышает количество заболевших пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили коронавирус ещё у 5765 человек. Больше всего новых пациентов было зарегистрировано в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и Санкт-Петербурге. За всё время в стране зафиксировано 812 485 случаев CoViD-19, из которых 13 269 с летальным исходом.

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