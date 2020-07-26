Более 8,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

Более 8,6 тысячи российских военных вылечились от CoViD-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.
— За прошедшие сутки в Вооружённых Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 109 военнослужащих, — говорится в сообщении.
В Подмосковье отметили наименьший прирост случаев коронавируса за суткиВ Ненецком и Чукотском АО его не было вообще.
Общее число выздоровевших российских военных за период пандемии достигло 8645. Отмечается, что на сегодняшний день коронавирус подтверждён у 1133 военнослужащих. Среди курсантов и слушателей вузов болеет 192 человека. В ведомстве подчеркнули, что в течение месяца количество выздоравливающих превышает количество заболевших пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в России выявили коронавирус ещё у 5765 человек. Больше всего новых пациентов было зарегистрировано в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и Санкт-Петербурге. За всё время в стране зафиксировано 812 485 случаев CoViD-19, из которых 13 269 с летальным исходом.