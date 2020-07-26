Ни дня без интима. Тяжёлые последствия сексуальной одержимости у мужчин

Я сексоголик — нормально ли это? Как испортит вашу жизнь зависимость от постельных утех Все знают, насколько вреден алкоголизм. Но вот помешанности на сексе не придают такого же значения, а зря. По мнению психологов, любая зависимость пагубна. И то, что вы тратите всё своё время на погоню за юбками, тоже может навредить. Давайте разберёмся, как именно это работает.