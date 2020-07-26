Ни дня без интима. Тяжёлые последствия сексуальной одержимости у мужчин

Одно время считалось, что в сексуальной жизни у женщин и мужчин есть определённые нормы частоты занятий сексом. Такой своеобразный интимный график, по которому здоровый организм должен жить, возбуждаться и отправляться в постель. Так, считалось нормальным, что у молодых людей с 18 и примерно до 25 лет нормой было заниматься сексом ежедневно. У мужчин в возрасте 30–40 лет нормой считалось два-три половых акта в неделю. А у мужчин ближе к 50 годам нормальным был секс раз в неделю.
Я сексоголик — нормально ли это? Как испортит вашу жизнь зависимость от постельных утехВсе знают, насколько вреден алкоголизм. Но вот помешанности на сексе не придают такого же значения, а зря. По мнению психологов, любая зависимость пагубна. И то, что вы тратите всё своё время на погоню за юбками, тоже может навредить. Давайте разберёмся, как именно это работает.
Позже психологи пересмотрели эти нормы и сошлись на том, что организмы у всех разные и вне зависимости от возраста нормальной бывает ситуация, когда молодого человека устраивает и один сексуальный акт в месяц. Тут нет ничего странного. Но есть другая крайность — сексуальная одержимость, которая может серьёзно испортить жизнь.
Люди, помешанные на сексе, занимаются им по несколько раз на дню. Казалось бы, этим людям надо завидовать, но нет — такая секс-активность может серьёзно испортить жизнь, и вот пять проблем, с которыми они столкнутся.
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Проблема № 1. Одержимость порно
Человек, зависимый от секса, не может контролировать желание. И, когда нет сексуального партнёра, человек обращается к порно. В самоудовлетворении через порно нет ничего плохого. Если не делать этого по пять раз на дню в самых неподходящих местах.
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Проблема № 2. Проблемы с общением
Причины сексуальной одержимости могут быть разными: от проблем с родителями до глубокого чувства вины. Но решение одно — секс. И это сводит обычное общение к нулю. Он смотрит на людей лишь как на сексуальный объект. Вряд ли это всем понравится.
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Проблема № 3. Плохое настроение
Если у человека, одержимого страстью, долгое время нет настоящего секса с партнёром, то настроение у него портится. Он становится нервным, раздражительным и срывается по пустякам. И чем дольше нет интима, тем хуже он себя чувствует.
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Проблема № 4. Большие финансовые траты
Бывает, что секс-одержимому везёт и он находит себе партнёра с теми же интересами. Тогда всё ок. Но если не везёт, то приходится искать себе сексуальных партнёров. И тогда начинаются траты: в лучшем случае на свидания и подарки, в худшем — на девушек лёгкого поведения.
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Проблема № 5. Венерические заболевания
Длинный список заболеваний, передающихся половым путём, может прописаться в больничной карточке одержимого сексом. Необходимо предохраняться. Но, когда в голове только секс, секс, секс и возникает возможность удовлетворения, человек может забыть про презерватив.