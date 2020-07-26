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Влетевший в группу людей в Берлине водитель был пьян

В результате происшествия пострадало семь человек.

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Фото © Pixabay

24-летний водитель автомобиля, врезавшегося в толпу людей в Берлине, был пьян. Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на правоохранителей.

По данным газеты, уровень содержания алкоголя в крови виновника ДТП составлял 0,7 промилле, притом что допустимая в Германии норма — не выше 0,5 промилле.

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Пострадавшие с различными травмами госпитализированы.

Напомним, сегодня утром в Берлине на площади Харденбергплац у зоопарка автомобиль врезался в толпу людей. Пострадало семь человек, часть из них — в тяжёлом состоянии. Одному из травмированных пришлось проводить реанимационные действия.

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