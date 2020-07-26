Влетевший в группу людей в Берлине водитель был пьян

24-летний водитель автомобиля, врезавшегося в толпу людей в Берлине, был пьян. Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на правоохранителей.
По данным газеты, уровень содержания алкоголя в крови виновника ДТП составлял 0,7 промилле, притом что допустимая в Германии норма — не выше 0,5 промилле.
Смят, как консервная банка. Лайф публикует видео с места смертельного ДТП с минивэном в ТувеПострадавшие с различными травмами госпитализированы.
Напомним, сегодня утром в Берлине на площади Харденбергплац у зоопарка автомобиль врезался в толпу людей. Пострадало семь человек, часть из них — в тяжёлом состоянии. Одному из травмированных пришлось проводить реанимационные действия.