Влетевший в группу людей в Берлине водитель был пьян

24-летний водитель автомобиля, врезавшегося в толпу людей в Берлине, был пьян. Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на правоохранителей.

По данным газеты, уровень содержания алкоголя в крови виновника ДТП составлял 0,7 промилле, притом что допустимая в Германии норма — не выше 0,5 промилле.