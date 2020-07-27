Стивен Сигал захотел вести бизнес в Бурятии, обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал

Известный актёр Стивен Сигал, посетивший Бурятию, заявил, что не против развивать свой бизнес-проект в рамках программы "Дальневосточного гектара". Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

— Я знаю, что в России существует программа "Дальневосточный гектар", возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал, — сказал Сигал.

Он также отметил, что не только вернётся в Бурятию, но и будет рекомендовать друзьям регион к посещению.