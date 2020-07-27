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Стивен Сигал захотел вести бизнес в Бурятии, обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал

Артист поделился, что посоветует друзьям посетить республику.

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Фото © Instagram / seagalofficial

Известный актёр Стивен Сигал, посетивший Бурятию, заявил, что не против развивать свой бизнес-проект в рамках программы "Дальневосточного гектара". Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Я знаю, что в России существует программа "Дальневосточный гектар", возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал, — сказал Сигал.

Представитель Сигала опроверг сообщения о том, что актёр подписал просьбу повысить налоги для богатых

Письмо миллионеров с соответствующим заявлением появилось в Сети.

Он также отметил, что не только вернётся в Бурятию, но и будет рекомендовать друзьям регион к посещению.

Напомним, актёр Стивен Сигал прилетел в Бурятию 21 июля. Он заявил, что рад возможности побывать в республике. В рамках поездки артист познакомился с культурой и традициями региона, а также посетил местные достопримечательности.

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