Конфликт у бара в центре Уфы закончился стрельбой, есть раненый — видео

Видео © Соцсети

Стрельбой в самом центре города закончился выходной вечер 26 июля в Уфе. Несколько человек что-то не поделили, после чего один из них начал пальбу. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

В результате конфликта пострадал мужчина 1989 года рождения, ему понадобилась медицинская помощь.

— Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. По предварительным данным, конфликт произошёл на почве личных неприязненных отношений между несколькими мужчинами, — сообщили Лайфу в местном УМВД.

Полицейские разыскивают мужчину, устроившего стрельбу. Ориентировка на него распространяется в социальных сетях.

Фото © Соцсети