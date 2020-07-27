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Конфликт у бара в центре Уфы закончился стрельбой, есть раненый — видео

Стрелка ищут правоохранители.

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Видео © Соцсети

Стрельбой в самом центре города закончился выходной вечер 26 июля в Уфе. Несколько человек что-то не поделили, после чего один из них начал пальбу. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

В результате конфликта пострадал мужчина 1989 года рождения, ему понадобилась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. По предварительным данным, конфликт произошёл на почве личных неприязненных отношений между несколькими мужчинами, — сообщили Лайфу в местном УМВД.

Конфликт двух жителей Петербурга из-за девушки закончился стрельбой — видео

Случайный прохожий пытался успокоить мужчин, но ему это не удалось.

Полицейские разыскивают мужчину, устроившего стрельбу. Ориентировка на него распространяется в социальных сетях.

Фото © Соцсети

Ранее Лайф писал, что в Петербурге водитель не захотел пропускать перед собой автомобиль Range Rover, который пытался объехать пробку по обочине справа. Владелец внедорожника разозлился так, что конфликт закончился стрельбой.

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