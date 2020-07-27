Конфликт у бара в центре Уфы закончился стрельбой, есть раненый — видео

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Стрельбой в самом центре города закончился выходной вечер 26 июля в Уфе. Несколько человек что-то не поделили, после чего один из них начал пальбу. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.
В результате конфликта пострадал мужчина 1989 года рождения, ему понадобилась медицинская помощь.
— Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. По предварительным данным, конфликт произошёл на почве личных неприязненных отношений между несколькими мужчинами, — сообщили Лайфу в местном УМВД.
Конфликт двух жителей Петербурга из-за девушки закончился стрельбой — видеоСлучайный прохожий пытался успокоить мужчин, но ему это не удалось.
Полицейские разыскивают мужчину, устроившего стрельбу. Ориентировка на него распространяется в социальных сетях.
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Ранее Лайф писал, что в Петербурге водитель не захотел пропускать перед собой автомобиль Range Rover, который пытался объехать пробку по обочине справа. Владелец внедорожника разозлился так, что конфликт закончился стрельбой.