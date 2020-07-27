В Сети показали, как ураган "Ханна" обрушил стену Трампа на границе США и Мексики

Видео © Twitter / travisakers

Пользователь "Твиттера" Трэвис Эйкерс поделился с другими юзерами видео, на котором запечатлён момент падения стены Трампа. По словам мужчины, сооружение было повалено ураганом "Ханна". Эйкерс утверждает, что запись была сделана на американо-мексиканской границе в штате Техас.

Подлинность ролика проверяют местные журналисты. Их насторожило то, что на записи люди одеты довольно тепло для лета.

Пресс-секретарь Службы таможенного и пограничного контроля США в долине Рио-Гранде Родерик Кис отметил, что запись изучают и в Вашингтоне, передаёт Caller Times. Пока что он не верит, что видео было снято в Техасе. Он отметил, что местность не похожа на типичную для региона.

— Ураган ударил по нам в ночное время, а запись, кажется, была сделана днём, — пояснил Кис.