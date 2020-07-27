В Сети показали, как ураган "Ханна" обрушил стену Трампа на границе США и Мексики

Видео © Twitter / travisakers
Пользователь "Твиттера" Трэвис Эйкерс поделился с другими юзерами видео, на котором запечатлён момент падения стены Трампа. По словам мужчины, сооружение было повалено ураганом "Ханна". Эйкерс утверждает, что запись была сделана на американо-мексиканской границе в штате Техас.
Подлинность ролика проверяют местные журналисты. Их насторожило то, что на записи люди одеты довольно тепло для лета.
Пресс-секретарь Службы таможенного и пограничного контроля США в долине Рио-Гранде Родерик Кис отметил, что запись изучают и в Вашингтоне, передаёт Caller Times. Пока что он не верит, что видео было снято в Техасе. Он отметил, что местность не похожа на типичную для региона.
— Ураган ударил по нам в ночное время, а запись, кажется, была сделана днём, — пояснил Кис.
Перевёрнутые трейлеры и поваленные деревья. Первый за сезон ураган "Ханна" в Атлантике достиг побережья Техаса — видеоСкорость ветра в его пределах достигает 45 метров в секунду.
Напомним, президент США Дональд Трамп ввёл в Техасе режим чрезвычайной ситуации. Этот штат наиболее пострадал от разгула стихии, в регион будет направлена федеральная помощь.